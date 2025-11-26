Pellegrini deve ringraziare la Lazio: il pensiero di Giannini
Giuseppe Giannini, ex centrocampista della Roma, è tornato a parlare del derby contro la Lazio, sottolineando la crescita di Lorenzo Pellegrini
26.11.2025 13:00 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
RASSEGNA STAMPA - Il gol nel derby ha rilanciato Lorenzo Pellegrini? Questa è l'opinione di Giuseppe Giannini, giocatore della Roma tra gli anni '80 e 90'.
Intervenuto ai taccuini di Tuttosport, l'ex centrocampista ha commentato il percorso che sta facendo la Roma di Gasperini, tornando a parlare della partita vinta contro la Lazio proprio grazie alla rete del trequartista giallorosso.
"Lorenzo è tornato a grandi livelli, ma personalmente non ho mai avuto dubbi sulle sue qualità. Serviva solo un allenatore che gliele tirasse fuori, dandogli fiducia come ha fatto Gasperini. Gian Piero è stato bravissimo nel puntarci forte nel Derby: dalla vittoria sulla Lazio Pellegrini è tornato a essere un fattore importante per questa squadra".
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.