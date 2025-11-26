Pellegrini deve ringraziare la Lazio: il pensiero di Giannini

Giuseppe Giannini, ex centrocampista della Roma, è tornato a parlare del derby contro la Lazio, sottolineando la crescita di Lorenzo Pellegrini

RASSEGNA STAMPA - Il gol nel derby ha rilanciato Lorenzo Pellegrini? Questa è l'opinione di Giuseppe Giannini, giocatore della Roma tra gli anni '80 e 90'.

Intervenuto ai taccuini di Tuttosport, l'ex centrocampista ha commentato il percorso che sta facendo la Roma di Gasperini, tornando a parlare della partita vinta contro la Lazio proprio grazie alla rete del trequartista giallorosso.

"Lorenzo è tornato a grandi livelli, ma personalmente non ho mai avuto dubbi sulle sue qualità. Serviva solo un allenatore che gliele tirasse fuori, dandogli fiducia come ha fatto Gasperini. Gian Piero è stato bravissimo nel puntarci forte nel Derby: dalla vittoria sulla Lazio Pellegrini è tornato a essere un fattore importante per questa squadra".