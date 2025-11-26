Luciano Valente alla Lazio? Il consiglio arriva dall'Olanda

Luciano Valente in crescita. Il centrocampista classe 2003 quest'estate si è trasferito dal Groningen al Feyenoord, con cui sta stupendo tutti. In quest'inizio di stagione ha messo a referto un gol e due assist.

Luciano Valente in crescita. Il centrocampista classe 2003 quest'estate si è trasferito dal Groningen al Feyenoord, con cui sta stupendo tutti. In quest'inizio di stagione ha messo a referto un gol e due assist, ottenendo la chiamata della Nazionale olandese: ha già fatto anche il suo esordio, scegliendo definitivamente gli Orange rispetto alle sue origini italiane.

In Olanda sono tutti pazzi di lui, e c'è anche chi lo accosta alla Lazio. Il giornalista Piet van Dijken infatti gli ha consigliato di trasferirsi nel club biancoceleste, di cui è da sempre un grande tifoso. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Dick Lukkien (allenatore del Groningen, ndr.) ha già detto che farà un altro salto. Io dico che può farne altri due. La Lazio sarebbe un buon primo passo, ma penso che possa farne un altro dopo, fino al vertice assoluto. Il Feyenoord non è certo il suo apice. Valente non sembra affatto soffrire di ansia da palcoscenico, lo si è visto durante il suo debutto con la nazionale olandese".