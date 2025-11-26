Lazio in corsa per Füllkrug: la voce dalla Germania

Il West Ham ha deciso. È pronto a lasciare Londra Niclas Füllkrug, centravanti arrivato la scorsa stagione dal Borussia Dortmund.

Il West Ham ha deciso. È pronto a lasciare Londra Niclas Füllkrug, centravanti arrivato la scorsa stagione dal Borussia Dortmund. Solo sette presenze quest'anno in Premier League, per un totale di soli 397 minuti giocati e zero gol segnati. Con gli Hammer che navigano nelle zone più basse della classifica (diciassettesimo posto, a pari punti con il Leeds), il classe '93 può andare a cercare fortuna altrove.

L'idea del club inglese è quella di farlo partire a titolo definitivo e non in prestito: solo un anno fa aveva firmato un contratto fino al 2028. Secondo quanto riportato dal portale tedesco n-tv.de, e da SkySport DE, diverse squadre vorrebbero riportarlo in Bundesliga, come Augsburg, Wolfsburg, Stoccarda e Hoffenheim.

Come scrivono in Germania, però, in corsa ci sarebbe anche la Lazio. Sarebbe comunque una pista complicata, visti i problemi economico-finanziari della società e i parametri del costo del lavoro allargato, abbassato ora allo 0.7. L'operazione sarebbe possibile solo di fronte a un'uscita importante (Castellanos su tutti per fargli spazio in rosa) e con una formula particolare.