Rigore Inter, Var e protocollo: il duro sfogo di Hernanes

L'ex centrocampista della Lazio si è espresso sui social sul rigore concesso all'Inter domenica, in occasione del derby contro il Milan.
25.11.2025 20:00 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Hernanes, ex centrocampista che ha militato, tra le altre squadre, anche nella Lazio, si è espresso su Instagram sul rigore concesso domenica all'Inter in occasione del derby contro il Milan dopo l'intervento del VAR: "Non è fallo, non è un'imprudenza, questo è il gioco del calcio che è un gioco di contatti. I contatti devono essere valutati in un contesto".

Lo sfogo del brasiliano è proseguito con un attacco agli arbitri che, secondo il suo punto di vista, darebbero più importanza al protocollo che all'interprestazione delle azioni: "Non voglio più vedere rigori così. Le azioni vanno interpretate e capite, non si può usare il protocollo e basta perchè un protocollo annulla la ragione. E questa cosa non la posso vedere né dentro né fuori dal campo. Il protocollo non può essere più importante del gioco". 

