Greenwood, pure De Zerbi lo difende: le parole che non ti aspetti

De Zerbi ha parlato anche di Greenwood nella conferenza stampa alla vigilia dell'impegno in Champions League dell'OM con il Newcastle.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

Alla vigilia del decisivo match di Champions League contro il Newcastle, la conferenza stampa di Roberto De Zerbi ha rapidamente virato su Mason Greenwood, rilanciatosi con l’Olympique Marsiglia dopo la fine turbolenta della sua esperienza al Manchester United. Incalzato da un giornalista inglese sulla "nuova vita" dell’attaccante dopo il caso di violenze domestiche, l’allenatore italiano ha risposto con fermezza.

"Non entro nella vita privata di nessuno, nemmeno dei miei figli. Mason è un bravo ragazzo, ha pagato carissimo ciò che è successo. Ha trovato un ambiente che gli ha teso la mano e si è sempre comportato bene. È introverso e la sua storia mi rattrista, perché conosco una persona diversa da quella descritta in Inghilterra", ha dichiarato.