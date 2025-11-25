Formula 1 | Ferrari, è caos? Hamilton triste, Leclerc verso l'addio: il punto
25.11.2025 18:03 di Giovanni Parterioli
Qual è la situazione in casa Ferrari dopo che ieri è uscita la notizia di un accordo fra l'Aston Martin e Charles Leclerc? Molto complesso fare il punto della situazione in poche righe. Questo perché di mezzo c'è Vasseur, c'è Hamilton e c'è soprattutto il progetto 2026. Leclerc vuole andare via, Hamilton è triste, Vasseur è rallentato dall'Italia come paese. Sì, proprio così. Clicca qui di seguito fra le frecce per l'articolo completo della ultime f1 news su >>> FERRARI, ADDIO LECLERC? E HAMILTON... <<<