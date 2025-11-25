Bodo/Glimt, Berg sfida la Juve e torna sulla Lazio: le sue parole

La Juventus si prepara ad affrontare il Bodo/Glimt in Champions League. Diverse italiane sono già cadute in Norvegia: prima la Roma e più di recente la Lazio, che l’anno scorso con Baroni in panchina...

Ai taccuini di Tuttosport, in occasione della gara contro i bianconeri, il capitano dei gialloneri Patrick Berg è tornato a parlare della vittoria contro i biancocelesti. Di seguito le sue parole.

“Contro la Lazio è stata una serata molto speciale. Sapevamo che la Lazio era forte, ma quel giorno siamo stati bravissimi e in quel caso qualsiasi squadra avrebbe faticato a Bodo. Volevamo creare spazio, essere aggressivi e non lasciarli dominare. Ulrik Saltnes è stato freddo sotto porta e siamo riusciti a giocare il calcio che volevamo”.