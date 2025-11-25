Lazio, summit decisivo per Insigne: adesso cerca casa a Formello
RASSEGNA STAMPA - È in arrivo un primo segnale concreto. Lotito va incontro a Sarri e, salvo sorprese, Lorenzo Insigne è pronto a raggiungerlo alla Lazio. Nelle ultime ore, spiega il Messaggero, ci sono stati nuovi contatti e un summit decisivo: c’è un’intesa di massima anche sullo stipendio. I risparmi ottenuti con le cessioni estive di Casale e Tchaouna (circa 1,2-1,3 milioni di ingaggio) insieme a qualcosa risparmiato con il passaggio di Fares al Forte Virtus, copriranno lo stipendio dell’ex Toronto.
Il 34enne è a Napoli ma sta già cercando casa nella zona di Formello. Il club potrebbe farlo allenare con la squadra tramite un permesso assicurativo speciale, ma per il tesseramento servirà attendere metà dicembre, quando arriverà l’ok formale sul mercato “a saldo zero”.
La Lazio, riporta il quotidiano, infatti, non ha ancora inviato la documentazione relativa alla trimestrale del 30 settembre, su cui la nuova Commissione di controllo dovrà esprimersi. C’è massimo riserbo, ma il limite del costo del lavoro allargato, stimato intorno all’81%, sarebbe stato superato di poco.