Lazio, "frame by frame": il club ripropone il gol di Noslin - FT

Nessuno avrebbe mai immaginato che a chiudere la sfida all'Olimpico contro il Lecce sarebbe stato un gol di Noslin. Il classe '99 è subentrato all'86° minuto al posto di Dia, ha avuto spazio soltanto nei minuti finali del match ma gli è bastato per chiuderlo e contribuire alla vittoria.

L'olandese ha ricevuto i complimenti da parte di tutti, squadra e tifosi, e sui social la società per celebrarlo ha deciso di condividere un post con una serie di scatti realizzati durante l'azione che l'ha portato in rete. "Frame by frame" è il messaggio che si legge.

