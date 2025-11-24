Lazio, il toccante messaggio del falconiere Garruto dopo l'esordio

Insieme alla nuova aquila Flaminia anche il falconiere Giacomo Garruto ha esordito all'Olimpico: queste le sue parole nel day after

Quella di domenica 23 novembre rimarrà una data speciale per i tifosi della Lazio che, per la prima volta, hanno conosciuto Flaminia, la nuova aquila che dalle prossime gare in casa tornerà a volare all'Olimpico. L'esordio non è stato solo di Flaminia ma anche del falconiere Giacomo Garruto che, sui social, ha postato un toccante messaggio con dedica a suo fratello, scomparso prematuramente.

"Ieri Flaminia ha fatto la sua prima uscita ufficiale.



Questo momento lo dedico a mio fratello: la sua prematura scomparsa è una ferita che nessun tempo potrà mai guarire, ma ogni mio passo sul campo porta il peso e l'orgoglio di ciò che abbiamo sognato insieme.



Non sono qui per piacere a tutti, né per cercare applausi facili. I sorrisi soddisfatti di chi aspetta la mia caduta li affronto a testa alta: la forza viene da ciò che brucia dentro, non da chi giudica da fuori. Ogni difficoltà mi tempra e mi spinge oltre, sostenuto dal ricordo di chi non c’è più ma vive in ogni battito d’ali.



Questa prima uscita non è solo mia, ma è soprattutto per te, fratello mio.



Flaminia vola per noi, e io con lei, qualunque sia la direzione del vento!



MI MANCHI!", queste le sue parole.

