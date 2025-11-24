Guendouzi si carica la Lazio sulle spalle: le pagelle del francese

Guendouzi trascina la Lazio. I quotidiani lo hanno premiato per il gol che ha aperto le marcature contro il Lecce nelle loro pagelle.

RASSEGNA STAMPA - Matteo Guendouzi risponde alle critiche e trascina la Lazio verso una vittoria fondamentale contro il Lecce di Di Francesco. L'inizio di stagione dell'ex Marsiglia è stato opaco a dir poco, ma ora vuole rilanciarsi per riprendersi la fiducia del popolo laziale e del CT Deschamps.

Non è mai stato un goleador. Guendo non segnava da fine agosto e in Serie A non aveva mai fatto meglio di così (2 gol in stagione fino ad ora). Le sue caratteristiche sono perlopiù agonistiche, propense sula corsa e sul recupero del pallone. Se alla Lazio è mancato qualche gol non si può di certo imputare a lui.

Nonostante tutto, Guendo è sempre rimasto un punto fermo della Lazio di Sarri. E finalmente ha scelto di essere decisivo, in una sfida che, a cavallo tra quelle contro Inter e Milan, non poteva essere sbagliata.

Ecco di seguito le pagelle del centrocampista biancoceleste:

CORRIERE DELLO SPORT: Guendouzi 7.

GAZZETTA DELLO SPORT: Guendouzi 7.

IL MESSAGGERO: Guendouzi 7,5.