Lazio, Provedel pensa solo a migliorare: le parole in conferenza

Dopo la vittoria contro il Lecce, il portiere della Lazio Ivan Provedel è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Stiamo facendo un percorso che è iniziato quest'estate. Stiamo migliorando. Io sono un giocatore, devo pensare a fare bene. Il clean sheet di oggi è merito dei miei compagni, io non ho fatti chissà che interventi. Mercato? Non posso rispondere, io non posso fare niente. Sono contento dei miei compagni e lavoro con loro. Il resto non mi interessa".

"Partendo da una situazione particolare in estate, l'unica cosa che ci siamo detti è che possiamo solo seguire l'allenatore, fare le cose al meglio e pensare a crescere, senza farci travolgere dai risultati all'inizio. Non ci siamo fatti buttare giù nelle prime partite, stiamo lavorando tanto e si vede. Non ci sono altri pensieri, solo lavorare e fare bene. Vedremo poi come migliorerà la classifica".

"Ho sempre pensato solo a lavorare, a migliorarmi e a fare qualcosa id buono per la squadra. La scorsa stagione non ci sono riuscito, ma il mio mestiere è anche di non crollare in certe situazioni. Sono contento che il campo stia dando delle risposte positive, questo ci dà convinzione. Ma sono contento anche che la squadra stia facendo bene. È una cosa bella".

"Futuro? Il campo dirà se posso stare qua ancora. Io penso ogni giorno a lavorare a dimostrare di poterci stare. Spero di poter fare del mio meglio per convincerli a tenermi ancora. Il rapporto con Sarri? Il mister mi ha dato tanto sin dall'inizio. Poi però ho dovuto dimostrare sul campo di poterci stare qua. Cerco di lavorare così che il mio modo di giocare e di essere sia utile alla squadra. Finché gioco sono contento".