CLASSIFICA - Lazio, Guendouzi e Noslin ti rilanciano: il punto
23.11.2025 19:57 di Ludovica Lamboglia
CLASSIFICA SERIE A - Con la vittoria della Lazio contro il Lecce, la squadra di Maurizio Sarri conquista punti preziosissimi per il cammino verso l'Europa. I gol di Matteo Guendouzi e di Noslin nei minuti di recupero portano la Lazio all'ottavo posto a pari punti con il Como. I primi quattro posti della classifica vedono la Roma capolista, il Napoli secondo e Inter e Bologna a completare la pedana. A seguire la classifica:
Roma 27
Napoli 25
Inter 24
Bologna 24
Milan 22
Juventus 20
Como 18
Lazio 18
Sassuolo 16
Udinese 15
Torino 14
Cremonese 14
Atalanta 13
Cagliari 11
Parma 11
Lecce 10
Pisa 9
Genoa 8
Fiorentina 6
Verona 6