Calciomercato Lazio | Guendouzi può partire: pronto il sostituto
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La società deve stare attenta ai conti, ora più che mai. Vanno fatti i calcoli giusti, soprattutto in vista di marzo.
Aspettando il consiglio federale di lunedì 24, al momento la Lazio ha urgente bisogno di fare plusvalenze per rientrare nella soglia del 70% del parametro del costo del lavoro allargato.
Serve cedere, e Guendouzi sembra essere il candidato principale. Il Sunderland si è fatto avanti, Sarri non pone alcun veto ma pretende un sostituto di livello e all'altezza del francese. La Lazio è sicuro di poter incassare circa 30 milioni di euro dalla sua cessione di poter reinvestire una cifra vicina alla metà per il suo sostituto.
Stando a quanto riportato dal Messaggero, la Lazio avrebbe già in mente il sostituto di Guendouzi. Si tratta di Giovanni Fabbian, centrocampista del Bologna e pallino biancoceleste da oltre un anno. Non è un incedibile per i felsinei, ma non andrà via di certo a prezzo di saldo.