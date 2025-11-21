Lazio, Guendouzi al Sunderland? Il pensiero di Bonanni
Le parole di Massimo Bonanni in merito all'interesse del Sunderland per Matteo Guendouzi, confermato dallo stesso tecnico del club
21.11.2025 17:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Tiene banco in casa Lazio la notiozia dell'interesse del Sunderland per Matteo Guendouzi.
Sul tema e sulla possibile cessione del francese, che la Lazio valuta 30 milioni, ha detto la sua Massimo Bonanni ai microfoni di TMW Radio.
“Bisogna capire il giocatore cosa pensa e che cosa vuole fare. Credo che si trovi bene a Roma, anche se rispetto ai parametri della Premier League ha uno stipendio basso. Io comunque spero che possa rimanere”.
