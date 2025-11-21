Lazio | Mercato bloccato, i big e Fabiani: la critica di Mattei
Stefano Mattei, intervenuto ai microfoni di Radiosei, ha parlato di tanti argomenti relativi all'attualità del mondo Lazio. Dal blocco del mercato all'operato del ds Fabiani, fino alla rottura con i tifosi. Ecco le parole del giornalista:
"Credo che ci siano tre argomenti da toccare: la strategia pilotata dall’alto, il mercato perché come al solito scrivono dei nomi ma la realtà è un altra e si venderanno i prezzi pregiati e, infine, il trattamento riservato da parte della Lazio a Gabriele Pulici. Abbiamo sottovalutato le frasi di Fabiani quando diceva che “il miglior mercato è quello che non si fa”. Per evitare cessioni importanti si deve andare verso un altro blocco estivo".
"Il ds ha azzeccato solo Provstgaard, quindi il triste paradosso è avere il mercato bloccato almeno non perdi i pezzi migliori. Questa è una presa in giro continua nei confronti dei tifosi con una parte di stampa che si presta: la Lazio è costretta a vendere i pezzi pregiati, gli altri nomi non hanno mercato. Sono stanco di sentire cose non vere spacciate per verità".