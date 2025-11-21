Lazio | Mercato bloccato, i big e Fabiani: la critica di Mattei

21.11.2025 16:00 di Elena Bravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Stefano Mattei, intervenuto ai microfoni di Radiosei, ha parlato di tanti argomenti relativi all'attualità del mondo Lazio. Dal blocco del mercato all'operato del ds Fabiani, fino alla rottura con i tifosi. Ecco le parole del giornalista: 

"Credo che ci siano tre argomenti da toccare: la strategia pilotata dall’alto, il mercato perché come al solito scrivono dei nomi ma la realtà è un altra e si venderanno i prezzi pregiati e, infine, il trattamento riservato da parte della Lazio a Gabriele Pulici. Abbiamo sottovalutato le frasi di Fabiani quando diceva che “il miglior mercato è quello che non si fa”. Per evitare cessioni importanti si deve andare verso un altro blocco estivo".

"Il ds ha azzeccato solo Provstgaard, quindi il triste paradosso è avere il mercato bloccato almeno non perdi i pezzi migliori. Questa è una presa in giro continua nei confronti dei tifosi con una parte di stampa che si presta: la Lazio è costretta a vendere i pezzi pregiati, gli altri nomi non hanno mercato. Sono stanco di sentire cose non vere spacciate per verità". 

