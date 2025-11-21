Lecce, Falcone e la sfida con i tifosi della Lazio: le sue parole
Si avvicina il giorno di Lazio - Lecce. La gara, al rientro dalla sosta per le nazionali, è in programma per domenica alle 18. Per l'occasione, il portiere dei salentini Wladimiro Falcone...
21.11.2025 11:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - Si avvicina il giorno di Lazio - Lecce. La gara, al rientro dalla sosta per le nazionali, è in programma per domenica alle 18. Per l'occasione, il portiere dei salentini Wladimiro Falcone è intervenuto ai taccuini de La Gazzetta dello Sport.
In particolare ha parlato del suo rapporto con i tifosi biancocelesti, non idilliaco visto che è un noto tifoso della Roma. Di seguito le sue parole: "Lazio? L’ultima volta, lo scorso maggio, diciamo che i tifosi biancocelesti mi hanno fatto notare la mia fede romanista".
"Per me non c’era proprio un’atmosfera amichevole e ci sta. Ma per noi era la partita della vita, vincendo ci siamo salvati facendo una grandissima impresa".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.