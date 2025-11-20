Lazio | Gila, l'emozionante dedica della compagna: le parole

La famiglia del difensore della Lazio è pronta ad allargarsi. E nel frattempo, la compagna gli ha regalato un'emozionante dichiarazione.

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Ancora un po' d'attesa, poi la famiglia Gila si allargherà. E da due si passerà direttamente a quattro. La compagna di Mario, Eleonora, è in dolce attesa di due gemelli, un maschietto e un femminuccia.

In vista del parto, la coppia si è prestata al consueto shooting col pancione. I teneni scatti sono comparsi subito sui profili Instagram dei entrambi. E la ragazza ne ha approfittato per ringraziare pubblicamente il difensore della Lazio.

Ecco la dichiarazione d'amore che gli ha riservato: "Grazie a te ho vissuto la gravidanza più bella che potessi desiderare. Grazie per tutto quello che fai per me ogni giorno, l'amore, la forza. la pace che solo tu sai trasmettermi. Non potrei desiderare uomo migliore al mio fianco. Ti amo infinitamente".