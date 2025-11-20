Lazio | Gila, l'emozionante dedica della compagna: le parole
La famiglia del difensore della Lazio è pronta ad allargarsi. E nel frattempo, la compagna gli ha regalato un'emozionante dichiarazione.
20.11.2025 20:30 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Ancora un po' d'attesa, poi la famiglia Gila si allargherà. E da due si passerà direttamente a quattro. La compagna di Mario, Eleonora, è in dolce attesa di due gemelli, un maschietto e un femminuccia.
In vista del parto, la coppia si è prestata al consueto shooting col pancione. I teneni scatti sono comparsi subito sui profili Instagram dei entrambi. E la ragazza ne ha approfittato per ringraziare pubblicamente il difensore della Lazio.
Ecco la dichiarazione d'amore che gli ha riservato: "Grazie a te ho vissuto la gravidanza più bella che potessi desiderare. Grazie per tutto quello che fai per me ogni giorno, l'amore, la forza. la pace che solo tu sai trasmettermi. Non potrei desiderare uomo migliore al mio fianco. Ti amo infinitamente".
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.