Giuliano Simeone sulle orme di papà Diego: le sue parole

Giuliano Simeone, figlio dell'ex Lazio Diego e fratello minore di Giovanni, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Marca si è esposto su un eventuale sorpasso del padre nelle presenze con l’Atlético Madrid, squadra in cui attualmente milita. Di seguito le sue parole:

"Se ho avvisato mio padre di volerlo superare come presenze all'Atletico? Penso che Giuliano sia un ragazzo che ha appena iniziato. Non mi piace fare paragoni con gli altri e voglio fare la mia strada. E ovviamente diventare un giocatore migliore in ogni modo possibile, e da lì in poi, il destino dirà dove potrò arrivare".

L’umiltà resta centrale anche quando l’intervistatore lo provoca sull’idea di arrivare dove il Cholo non è riuscito, cioè vincere un Mondiale. In questo caso, Giuliano tira in ballo anche il fratello Giovanni, oggi al Torino:

"Superare mio papà vincendo il Mondiale? Beh, lui ha giocato molto ad alti livelli, ha fatto una grande carriera da giocatore, e spero di avere una carriera di successo come la sua e come quella di mio fratello Giovanni. La mia è appena iniziata; credo di essere in Primera Division da due anni, e devo continuare il mio percorso con duro lavoro e umiltà, per continuare a crescere e fare le cose un passo alla volta".