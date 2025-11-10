La Lazio ci prova ma non basta: contro l'Inter San Siro è tabù

La squadra di Sarri rimane in partita nonostante il doppio svantaggio e ha anche buone occasioni per riaprire la gara ma alla fine esce sconfitta da San Siro

Dopo sei risultati utili consecutivi e due vittorie nelle ultime tre gare la corsa della Lazio si arresta a San Siro. I biancocelesti escono ko dalla sfida contro l'Inter che si impone per 2-0 con le reti di Lautaro e Bonny. I biancocelesti giocano una gara importante e sono anche sfortunati in occasione della traversa colpita da Gila ma non basta per riaprire il match. La squadra di Sarri arriva alla sosta a quota 15 punti e, al rientro, se la vedrà con il Lecce nella sfida dell'Olimpico.

LE SCELTE DI SARRI - Scelte quasi obbligate per mister Sarri ancora alle prese con l’emergenza infortuni. L’unico dubbio della vigilia era quello relativo a Romagnoli, non al meglio, ma alla fine è lui ad avere la meglio su Provstgaard. Gila-Romagnoli quindi davanti a Provedel con Lazzari ancora preferito a Pellegrini sulla destra e Marusic a sinistra. A centrocampo non cambia nulla con Cataldi in mezzo e Guendouzi e Basic ai lati. Stesso discorso per l’attacco con Dia centravanti e Isaksen e Zaccagni sugli esterni.

PRONTI VIA, GARA IN SALITA - Servono appena tre minuti all’Inter per sbloccare la gara e passare in vantaggio a San Siro. La rete è di Lautaro Martinez ma l’errore da principio è di Isaksen che si fa soffiare il pallone da Bastoni che poi serve l’argentino che la piazza direttamente all’angolino. La Lazio accusa il colpo ma prova a rimanere in partita e soprattutto a cercare la rete del pareggio. Il più pericoloso è senza dubbio Zaccagni ma ci provano anche Basic e Isaksen, senza successo. Poco prima della mezz’ora l’Inter è di nuovo pericolosa con Sucic con il pallone che esce di poco al lato.

I CAMBI INCIDONO MA NON BASTA - Sarri decide di tornare in campo nella ripresa con gli stessi 11 che hanno iniziato la gara. La Lazio rimane in partita anche se in fase di impostazione gli errori non mancano. Guendouzi prova a salire in cattedra con una bella conclusione che impegna Sommer ma l’Inter continua a pressare a dopo il raddoppio divorato da Luataro alla fine trova il 2-0 con la rete di Bonny su assist di Dimarco. Subita la seconda rete, ma in verità già da qualche minuto prima, Sarri cambia tutto: fuori Cataldi, Isaksen e Dia per Vecino, Pedro e Noslin. Cambia anche Chivu che mette dentro Zielinski che entra e infila in porta una conclusione dalla distanza firmando il 3-0 dell’Inter. Gol che però viene annullato per il fallo di Dimarco all’inizio dell’azione. La terza rete annullata da nuova linfa vitale alla Lazio che intanto opera altri due cambi: Pellegrini per Lazzari e Provstgaard per Romagnoli. Proprio da un difensore si concretizza la miglior occasione dei biancocelesti: il colpo di testa di Gila si stampa prima sulla traversa e poi finisce sulla linea ma non entra in porta. Nel finale ancora Lazio pericolosa con una palla ottima di Zaccagni per Pellegrini murato da Sommer. Niente da fare però, al triplice fischio è 2-0 per l'Inter.

Pubblicato il 9/11