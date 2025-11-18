Lazio e Cosmopolitano interrompono il rapporto: il comunicato
L’intesa tra la Lazio e il Cosmopolitano Futebol Clube si interrompe domani. Il club paulista, impegnato nella formazione dei giovani calciatori brasiliani, ha rappresentato uno dei punti di riferimento per la Lazio in Sud America, per approfondire la conoscenza di strutture e talenti emergenti. Come reso noto dal club via social, la collaborazione si interrompe domani 19 novembre senza essere rinnovata. Ecco cosa si legge:
"Il Cosmopolitano Sports ringrazia pubblicamente la SS Lazio per la collaborazione tecnica instaurata nell'ultimo anno. La partnership tra i club, formalizzata nel 2024, terminerà domani, 19 novembre, e non verrà rinnovata.
Ringraziamo profondamente la SS Lazio per la partnership e la fiducia, augurando alla tradizionale squadra italiana successo e successi. Ribadiamo inoltre che Cosmopolitano Sports rimane aperta a future conversazioni e potenziali trattative dirette che coinvolgano gli atleti tra i club.
Cosmopolitano Sports ha avviato la graduale rimozione del marchio SS Lazio dai propri materiali e strutture, in conformità con la cessazione formale di questa partnership.
Cordiali saluti, Consiglio di Amministrazione - Cosmopolitano Sports!".