Lazio, il Taty verso la Liga: lo scenario che arriva dalla Spagna
Castellanos in bilico. A gennaio la Lazio sarà chiamata a lavorare su diverse cessioni per acquistare e fare plusvalenze. Il Taty può essere uno dei giocatori che possono essere ceduti di fronte alla giusta offerta.
Per questo in Spagna e in Argentina rilanciano l'interesse di un club de La Liga. Si tratta del Villarreal: secondo quanto riportato da elgoldigital.com, il tecnico Marcelino avrebbe dato l'ok alla società per informarsi sul centravanti.
Per l'argentino si tratterebbe di un ritorno nel massimo campionato spagnolo dopo l'esperienza al Girona, da cui è stato acquistato proprio dalla Lazio. Castellanos potrebbe prendere il posto di Solomon, che fin qui al Villarreal non ha convinto: solo un gol e un assist in sei presenze stagionali.