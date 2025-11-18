Formula 1 | Ferrari, le prime novità della vettura 2026 di Hamilton e Leclerc
18.11.2025 18:30 di Mirko Borghesi Twitter: @BorghesiMirko
Dopo le prime sensazioni positive al simulatore, arrivano anche le prime indicazioni su ciò che sarà il progetto 678, quindi la vettura 2026. Hamilton e Leclerc sperano sia finalmente vincente, e con loro lo spera anche Loic Serra, alla sua prima, vera, stagione in Ferrari. Tutto sarà frutto del suo ingegno. Ecco allora fra le frecce un articolo completo della f1 formula 1 sulla nuova Ferrari >>> NUOVA FERRARI 2026 <<<