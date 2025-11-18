Lazio, niente Mondiale per Dele-Bashiru: la Nigeria è fuori
18.11.2025 13:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Brutte notizie per Dele-Bashiru. La Nigeria non andrà al Mondiale, così come il Camerun. La Nazionale del centrocampista della Lazio non è riuscita a centrare la qualificazione diretta durante i gironi finendo agli spareggi.
Proprio nella prima fase è arrivata la sconfitta, a sorpresa, contro la Repubblica Democratica del Congo. Il risultato finale si è deciso ai rigori, con gli errori di Bassey, Moses Simon e Ajayi e il gol di Mbemba.
Dele-Bashiru ora può solo sperare nella convocazione per la Coppa d'Africa: quest'estate non sarà impegnato in America.
Andrea Castellano
