Lazio, Rovella si opera: deciso il giorno dell'intervento
RASSEGNA STAMPA - Nelle scorse ore c’è stato un confronto tra la Lazio e Rovella per chiarire il botta e risposta nato dopo i due comunicati di domenica, che riportavano versioni diverse sulla scelta della terapia conservativa avviata a ottobre. Come riporta il Corriere dello Sport, entro 48 ore il regista sarà operato e poi inizierà il percorso riabilitativo.
Salvo cambi di programma, Rovella dovrebbe sottoporsi all’intervento giovedì, nel tentativo di risolvere definitivamente la pubalgia che lo tiene fermo dal derby. Un problema che è tornato a tormentarlo a due stagioni di distanza: già nella sua prima annata in biancoceleste era stato costretto a fermarsi da febbraio ad aprile.
La terapia conservativa non ha dato i risultati sperati e il centrocampista se n’è reso conto quando ha provato a forzare a Formello: il test effettuato dopo due mesi di stop ha indicato chiaramente che l’operazione era l’unica strada percorribile. Ora spera di rientrare in tempo per Lazio-Napoli del 4 gennaio.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.