Lazio | Camolese tra Sarri, Baroni e la società: il suo pensiero
Ai microfoni di Radio Radio, l’ex allenatore Giancarlo Camolese ha parlato dell’inizio di campionato della Lazio di Sarri. Di seguito le sue dichiarazioni in merito.
“La Lazio ha affrontato questo inizio di campionato alternando le prestazioni, cercando l'assetto giusto. Perdere il derby non è mai una bella cosa, ma la squadra può migliorare ancora. Sarri si è trovato in una situazione particolare, la Società però si sta adoperando per sistemare le cose. Penso che da gennaio l'allenatore avrà le soluzioni a una rosa che ritiene incompleta”.
“Credo che Sarri abbia messo da parte le sue idee in favore della ricerca dei risultati. Baroni è un ottimo allenatore, ma quando un rapporto si rompe è meglio salutarsi. Il centrocampo di adesso è forte, ma mancano degli spunti di qualità rispetto alla metà campo del recente passato”.