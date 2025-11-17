Pastorello e le trattive con la Lazio: i retroscena su Lotito

Federico Pastorello, agente della P&P Sport Management, ha raccontato delle sue trattative con la Lazio e con Lotito: da Fiore a Candreva
Federico Pastorello è uno dei nomi più noti nel mondo del calciomercato italiano, e non solo. Da quasi 30 anni, insieme alla P&P Sport Management, si è occupato della gestione di più di 200 calciatori. Nel corso della sua lunga carriera, il celebre procuratore italiano si è trovato spesso anche a trattare con Claudio Lotito in lunghe trattative che a raccontato ai microfoni di fanpage.it, sottolineando il suo legame speciale con il presidente della Lazio

FIORE "Sicuramente la trattativa che ha portato Stefano Fiore dal Parma alla Lazio nel 2001. All'epoca era la Lazio di Cragnotti, fu un trasferimento monstre: 75 miliardi di vecchie lire per acquisire Giannichedda e Fiore. Non sapevo quanto chiedere e pensai: "Proviamo a sparare una cifra molto alta". Alla fine accettarono e divenne il mio primo contratto importante, 5 miliardi di vecchie lire. Il ragazzo fu contentissimo, non gli dissi nemmeno quanto avrei voluto chiedere. Lui si aspettava decisamente meno. Mi regalò un bell'orologio, che ho ancora conservato".

CANDREVA - "Un'altra bella è quella di Candreva. Al Cesena le cose non funzionavano e lo proposi a al presidente Lotito, con il quale ho un legame speciale. Gli dicevo: "Deve prendere questo giocatore, si fidi perché è forte". Tra altre cose, il Cesena accettava lo scambio con Del Nero, quindi c'era la possibilità di fare uno scambio. Dovetti insistere, quasi urlando al telefono, dicendo: "Presidente, questa cosa la deve fare". Alla fine si convinse, ma anche lì all'ultimo: facemmo correre il segretario del Cesena per andare a depositare e ce la facemmo".

LOTITO "Le operazioni più estenuanti sono sempre state quelle col presidente Lotito. È una persona molto impegnata, fa mille cose contemporaneamente, tre telefonini: è un inferno. Forse è il motivo per cui sono divorziato (ride, ndr), ma ho dovuto fare due volte il Ferragosto a casa sua, a Cortina, per chiudere dei rinnovi. Immaginate la coda in macchina per andare a Cortina a Ferragosto".

