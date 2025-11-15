Lazio, Rovella non ce la fa: ora si opera. Tutti i dettagli
Dietrofront di nuovo: Rovella si opera. La terapia conservativa per risolvere la pubalgia non ha funzionato: doveva rientrare gradualmente in gruppo, ma in questi giorni il fastidio è tornato a tormentarlo. Adesso l’intervento sembra quasi scontato.
Aveva scansato quest’ipotesi dopo essersi fermato nel derby contro la Roma a fine settembre. Ora si sentiva meglio, sperava anche di riuscire a tornare tra i convocati nella prossima partita contro il Lecce. Aspettando comunicazioni da parte della Lazio, nei prossimi giorni si capirà la sua nuova tabella di marcia per ripartire.
Se dovesse effettivamente operarsi, dal momento in cui effettuerà l’intervento avrà bisogno di circa un mese e mezzo di riposo, seguito poi da un periodo di riabilitazione. Una situazione simile l’ha già affrontata Zaccagni a fine giugno, rientrato poi gradualmente con la squadra. Rovella potrebbe tornare solo nel 2026: un’altra brutta batosta per Sarri.