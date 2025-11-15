Norvegia, Solbakken crede nell'Italia al Mondiale: le parole
Giornata di vigilia in casa Italia con gli azzurri di Gattuso che nella serata di domenica sfideranno la Norvegia per l’ultima gara del girone di qualificazione ai Mondiali 2026.
Queste le parole del ct dei nordici Solbakken intervenuto nella consueta conferenza stampa: “L'Italia riuscirà ad andare al Mondiale, hanno una squadra forte e giocano con diversi sistemi. A me piacciono sia Spalletti che Gattuso, non troppo tempo fa avete battuto la Francia”.
“La partita con l’Italia ci ha dato la forza mentale per le gare successive, avevamo una forte differenza reti e quello ci ha aiutato. Nelle scorse qualificazioni avevamo il problema opposto”.
