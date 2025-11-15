Lazio, baby Cataldi brilla: doppietta e fascia da capitano - FT
15.11.2025 14:30 di Simone Locusta
Di padre in figlio non è un concetto retorico, ma è il motto con cui la fede laziale viene trasmessa di generazione in generazione.
Proprio come tanti genitori hanno trasmesso la lazialità ai propri figli, lo stesso sta facendo Danilo Cataldi, centrocampista della Lazio, con il piccolo Tommaso, suo figlio.
Nelle proprie storie Instagram, Cataldi e la moglie celebrano Tommaso, autore di una doppietta con la fascia al braccio con la maglia della Lazio. Un'immagine dolce di un bambino che insegue il proprio sogno e immagina di ripercorrere le orme del padre. Di padre in figlio.
