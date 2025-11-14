Calciomercato Lazio | Dalla Spagna: nuova offerta per Gila
Grana Gila. La Lazio deve risolvere la situazione legata al difensore spagnolo, in scadenza a giugno 2027 e con tante richieste da diverse squadre italiane ed europee. Già in estate sarebbe potuto andare via, ma la società ha rifiutato ogni interesse a causa del blocco del mercato. Ora si sta facendo avanti l'Inter di Chivu, ma non è l'unico club.
Secondo quanto riportato da fichajes.net, infatti, il Chelsea sarebbe tornato a bussare alla porta di Formello per il classe 2000 con un'offerta da 30 milioni di euro. La Lazio però, come scrivono in Spagna, avrebbe respinto la proposta considerando la cifra troppo bassa.
In caso di cessione, tra l'altro, il 50% del prezzo finale di vendita andrà al Real Madrid, che negli anni ha sempre seguito da vicino la crescita di Gila. Nei prossimi mesi si chiarirà la situazione: il centrale rischia anche di andare via a parametro zero se non si dovesse trovare un accordo su un eventuale rinnovo di contratto.