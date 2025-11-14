Calciomercato Lazio, Inter in pressing su Gila: la situazione

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Situazione delicata quella di Mario Gila. Il difensore sta diventando sempre più insostituibile e di pari passo aumenta il rischio che il suo futuro non sia più in biancoceleste. È l’unico giocatore di movimento, sottolinea il Messaggero, a essere più impiegato da Sarri tanche che ha giocato undici gare da titolare in altrettante giornate.

C’è la possibilità che l’anno della consacrazione dello spagnolo possa trasformarsi nell’ultimo con l’aquila sul petto. L’Inter, si legge sul quotidiano, fa sul serio e mette sul piatto 20 milioni di euro. Una cifra che Lotito non ritiene adeguata, il presidente vuole molto di più a costo di perderlo a zero. Il motivo? Deve il 50% sulla rivendita al Real Madrid. A fine giugno, l’entourage del difensore aveva messo sul tavolo un’offerta da 35 milioni di euro dal Bournemouth.

A oggi il cartellino si è svalutato, è a un anno e mezzo dalla scadenza fissata nel 2027. Sul fronte rinnovo, solo fumate grigie e in questa situazione precaria il venticinquenne andrebbe ceduto nel mercato invernale per fare una plusvalenza. Una decisione che Sarri non prenderebbe bene, ma soprattutto non potrebbe rimpiazzarlo. I nodi riguardanti la difesa saranno uno dei temi che i vertici della società affronteranno nell’incontro col tecnico, non va dimenticato che anche Romagnoli è senza rinnovo. L’argomento principale sarà il mercato, ancora bloccato. Il club è in attesa di risposte dall’organo preposto che dirà se potrà operare o meno.

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE