RIVIVI LA DIRETTA | Moldavia-Italia 0-2: successo, ma che fatica!
Qualificazioni Mondiali 2026, Gruppo I
Giovedì 13 novembre 2025, ore 20:45
Stadio Zimbru di Chisinau, Moldavia
LE FORMAZIONI UFFICIALI
MOLDAVIA (3-5-2): Cojuhar; Stefan, Craciun, Dumbravanu; Revenco, Perciun (61' Bogaciuc), Rata (74' Bodisteanu), Ionita, Reabciuk (55' Bitca); Nicolaescu (74' Fratea), Postolachi (55' Damascan). A disposizione: Timbur, Avram, Cucos, Caimacov, Bors, Forov, Platica. Commissario tecnico: Lilian Popescu.
ITALIA (4-3-3):Vicario; Bellanova, Mancini, Buongiorno, Cambiaso (74' Dimarco); Orsolini (74' Politano), Cristante, Tonali, Zaccagni (84' Frattesi); Raspadori (64' Pio Esposito), Scamacca (64' Retegui). A disposizione: Donnarumma, Carnesecchi, Locatelli, Ricci, Gabbia, Bastoni, Di Lorenzo. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.
Arbitro: Balakin; Assistenti: Berkut – Vysotskyi; IV Uomo: Zabroda; VAR: Shurman; AVAR: Panchyshyn
Marcatori: Mancini (87'), Pio Esposito (92')
Ammoniti: 2' Dumbravanu, 28' Revenco, 94' Stefan
Espulsi: /
Recupero: 2', 6'
SECONDO TEMPO
96' Triplice fischio.
94' Cartellino giallo per Stefan.
92' E SONO 2! PIO ESPOSITO RADDOPPIA NEL RECUPERO CON UN COLPO DI TESTA. L'ITALIA SI SVEGLIA NEL FINALE.
90' Saranno sei i minuti di recupero.
87' GOL DELL'ITALIA! MANCINI SI LANCIA IN AREA E DI TESTA TROVA IL GUIZZO CHE PORTA AVANTI GLI UOMINI DI GATTUSO.
82' Ultimo cambio per Gattuso: fuori Zaccagni, dentro Frattesi.
74' Doppio cambio per entrambe le compagini. Per l'Italia fuori Orsolini e Cambiaso, dentro Politano e Dimarco; mentre per la Moldavia fuori Rata e Nicolaescu, dentro Bodisteanu e Fratea.
73' L'Italia sceglie la via del cross. Tanti tentativi di cross nell'area avversaria ma poche occasioni concrete. E intanto il tempo scorre.
64' Gattuso cambia l'attacco: fuori Scamacca e Raspadori, dentro Pio Esposito e Retegui.
61' Altro cambio tra le fila moldave: fuori Perciun, dentro Bogaciuk.
60' Occasione per Scamacca! Destro potente che si nfrange sul muro moldavo.
55' Cambi per la Moldavia: escono Reabciuk e Postolachi, entrano Bitca e Damascan
51' Possibilità per Cambiaso! Il calciatore della Juventus si vede murato il suo destro da Revenco. Ancora nulla da fare per gli Azzurri.
46' Riparte la sfida!
PRIMO TEMPO
47' Duplice fischio a Chisinau. Pareggio a reti inviolate nei primi quarantacinque minuti di gara.
45' L'arbitro assegna due minuti di recupero.
42' L'Italia cerca in tutti i modi di sbloccare il match, ma la Moldavia non si sfalda.
32' Postolachi sfiora il vantaggio per la Moldavia. Destro al volo alto.
30' Zaccagni colpito duro da Stefan, rimane dolorante a terra.
28' Cartellino giallo per Revenco.
25' Mancini spara alto! Il difensore della Roma spreca l'occasione della partita e non sfrutta l'errore del portiere avversario. Palla sopra la traversa a porta vuota e gara che rimane sullo 0-0.
21' Zaccagni tenta il gol dell'anno con una sforbiciata al volo, ma sfiora soltanto.
12' Insiste l'Italia! Ancora Raspadori con un tiro al volo. La difesa Moldava respinge, ma c'è solo una squadra in campo.
11' Cristante di tacco! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il centrocampista della Roma si è avventato sul primo palo. Palla fuori e altro angolo per l'Italia.
9' Tentativo da calcio di punizione di Scamacca. L'estremo difensore avversaria spedisce il pallone in calcio d'angolo.
5' Che occasione per l'Italia! Combinazione tra Scamacca e Raspadori che manda l'attaccante dell'Atletico Madrid davanti al portiere anche se in posizione defilata. Tiro respinto.
2' Cartellino giallo per Dumbravanu.
1' Fischio dell'arbitro: inizia la sfida!
Buonasera amici e amiche de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Moldavia - Italia, match valido per il Gruppo I delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Dopo il successo per 3-0 contro Israele, gli uomini di Gattuso vogliono proseguire nella scia di successi iniziata proprio contro la Moldavia e continuare a puntare al Mondiale. Appuntamento alle 20:45 con il fischio d'inizio del match.