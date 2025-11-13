Moldavia - Italia, le formazioni ufficiali: c'è Zaccagni!
Tutto confermato in casa azzurra con Orsolini e Zaccagni a supporto della coppia d'attacco Raspadori-Scamacca. A seguire le formazioni ufficiali di Moldavia - Italia in programma alle 20:45, sfida valida per il gruppo I di qualificazione alla prossima Coppa del Mondo.
Moldavia (3-5-2) - Cojuhar; Stefan, Craciun, Dumbravanu; Revenco, Perciun, Rata, Ionita, Reabciuk; Nicolaescu, Postolachi. A disposizione: Timbur, Avram, Cucos, Bitca, Bodisteanu, Damascan, Caimacov, Fratea, Bors, Forov, Bogaciuc, Platica. Commissario tecnico: Lilian Popescu.
Italia (4-4-2) - Vicario; Bellanova, Mancini, Buongiorno, Cambiaso; Orsolini, Cristante, Tonali, Zaccagni; Raspadori, Scamacca. A disposizione: Donnarumma, Carnesecchi, Dimarco, Locatelli, Ricci, Politano, Retegui, Gabbia, Frattesi, Esposito, Bastoni, Di Lorenzo. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.