Lazio, Rovella punta al rientro: test decisivo durante la sosta
RASSEGNA STAMPA - Sotto esame e sotto sforzo: Nicolò Rovella sfrutterà la pausa per capire se la terapia conservativa ha davvero funzionato. Negli ultimi giorni si è allenato a parte tra palestra, corsa leggera ed esercizi con il pallone, senza forzare. Ora aumenterà gradualmente i carichi per testare la risposta del fisico e puntare al rientro in gruppo.
Come riporta il Corriere dello Sport, non avverte più dolore: un segnale incoraggiante, ma da verificare con le prime vere sedute ad alta intensità. L’obiettivo è esserci contro il Lecce, il 23 novembre, data della ripartenza del campionato e, forse, anche della sua. Le prossime settimane saranno decisive: dovrà reggere allenamenti completi, cambi di direzione e ritmo gara senza ricadute. In caso contrario, l’intervento chirurgico tornerebbe d’attualità, con tempi di recupero fino all’inizio del 2026.
Dal canto suo, Rovella non vede l'ora di rientrare. Spera di riprendersi spazio piano piano contro il Lecce per poi farsi trovare pronto al 100% nelle due sfide ravvicinate contro il Milan, il 29 novembre (trasferta di campionato) e il 4 dicembre (Coppa Italia).
