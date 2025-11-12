Ansia Oscar, malore durante le visite: carriera a rischio
Attimi di ansia per le condizioni di salute di Oscar. L'ex centrocampista del Chelsea e della nazionale brasiliana, oggi al San Paolo, ha, infatti, accusato un malore di natura cardiaca durante le visite mediche pre-stagionali svolte con il suo club martedì mattina. Il trentaquattrenne ha perso i sensi mentre stava facendo la cyclette, venendo poi soccorso dello staff medico del club e trasportato all'Einstein Hospital Israelita, dove ora si trova in condizioni stabili.
Come rivelato dal portale brasiliano Globo, il giocatore si trovava già sotto osservazione dallo scorso agosto, a causa di un'anomalia cardiaca rilevata in una visita svolta precedentemente, dopo la quale, comunque, aveva ottenuto il via libera per continuare a giocare.
Oscar verrà sottoposto a nuovi esami, ma la sensazione è che, a seguito di questo malore, il giocatore possa rescindere il suo contratto con il San Paolo e decidere di ritirarsi dal calcio giocato.