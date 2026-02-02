Calciomercato Lazio | Netz sbarca in Premier: giocherà al Nottingham Forrest
02.02.2026 18:45 di Christian Gugliotta
Il Nottingham Forrest chiude per l'arrivo di Luca Netz. Come riportato da Fabrizio Romano, il terzino classe 2003 sbarcherà in Premier League dal Borussia Monchengladbach per 2.5 milioni di euro più bonus, dopo che gli inglesi non sono riusciti ad assicurarsi Gosens dalla Fiorentina. Il tedesco aveva attirato l'interesse di diversi club, tra cui Torino, Milan e anche la Lazio, che lo aveva sondato per rinforzare la corsia di sinistra.
