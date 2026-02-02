Lazio, depositato il contratto di un giovane difensore: di chi si tratta
02.02.2026 16:20 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
La Lazio ha depositato il contratto di un nuovo calciatore. Si tratta di Blaz Kovac, difensore centrale classe 2009 arrivato a titolo definitivo dall'NS Mura, squadra della massima serie slovena.
