Lazio, Vecino è arrivato in Spagna: ora la firma con il Celta Vigo - VIDEO
02.02.2026 17:48 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
La Lazio saluta Matias Vecino. Il centrocampista ha lasciato la Capitale ed è arrivato in Spagna. Ora è pronto per iniziare la sua nuova avventura in Liga con il Celta Vigo: dopo le visite mediche metterà la firma sul suo contratto fino al 2027. Di seguito il video del suo sbarco.
🚨 ¡𝐔́𝐋𝐓𝐈𝐌𝐀 𝐇𝐎𝐑𝐀!— Tenías Que Haber Tirado (@TQHTPodcast) February 2, 2026
¡𝗠𝗔𝗧𝗜́𝗔𝗦 𝗩𝗘𝗖𝗜𝗡𝗢 ya está aquí!
✈️ El uruguayo acaba de llegar en estos mismos momentos al Aeropuerto de Peinador.
Esta tarde pasará las pruebas médicas y firmará su contrato como jugador del Celta. pic.twitter.com/b2nKHbDx58