Lazio, Vecino è arrivato in Spagna: ora la firma con il Celta Vigo - VIDEO

02.02.2026 17:48 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio, Vecino è arrivato in Spagna: ora la firma con il Celta Vigo - VIDEO

La Lazio saluta Matias Vecino. Il centrocampista ha lasciato la Capitale ed è arrivato in Spagna. Ora è pronto per iniziare la sua nuova avventura in Liga con il Celta Vigo: dopo le visite mediche metterà la firma sul suo contratto fino al 2027. Di seguito il video del suo sbarco. 