Lazio | Romagnoli, parla l'agente: "Lotito ha cambiato tutto! Con l'Al Sadd..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di Radio Sportiva, l'agente di Romagnoli Enzo Raiola ha parlato della situazione legata al mancato trasferimento del difensore della Lazio all'Al Sadd. Di seguito le sue parole.

"Col Lecce era la gara d'addio, il giorno dopo Lotito ha cambiato tutto. L'ultimo giorno si è riaperta la trattativa con l'Al Sadd che 10 giorni prima aveva fatto una proposta a cui non aveva ricevuto risposta fino all'ultimo. La Lazio ha chiesto di aumentarla, i qatarioti hanno detto di no, dopo un tira e molla alla Lazio hanno accettato quell'offerta... Ma l'hanno accettata tardi. Siamo arrivati alla fine e non c'erano più i tempi!".

"La Lazio ha chiesto ad Alessio di rinunciare alle ultime 3 mensilità, è un loro modus operandi che non ha senso. È assurdo essere a gennaio coi giocatori che non hanno percepito 3-4 stipendi. Chiedere una rinuncia a un giocatore è folle. Il rinnovo? Vista la situazione si è chiusa la possibilità, il contratto è in scadenza nel 2027, ora vedremo in estate che accadrà”.