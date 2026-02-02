NEWS | Roma, da oggi Fontana di Trevi diventa a pagamento: tutte le info
02.02.2026 11:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Da oggi, lunedì 2 febbraio 2026, la Fontana di Trevi diventa a pagamento. Tutti i turisti e i non residenti nella Capitale dovranno quindi acquistare un ticket dal prezzo di 2€ per accedere nel perimetro interno del monumento simbolo di Roma. Il ticket sarà richiesto dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 22.00 e nel weekend... <<< FONTANA DI TREVI >>>
autore
Jessica Reatini
