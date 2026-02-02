DIRETTA - Calciomercato, gli affari delle altre: il Pisa prende Iling-Junior
AGGIORNAMENTO ORE 12:00 - L'ex Juventus Samuel Iling-Junior lascia l'Aston Villa e torna in Serie A: si trasferisce al Pisa in prestito fino a giugno.
AGGIORNAMENTO ORE 11:10 - Il Napoli accoglie un altro attaccante: è Alisson Santos dello Sporting Lisbona, ora a Roma per le visite mediche. L'Udinese, invece, ha trovato l'accordo per Branimir Mlačić, in arrivo dall'Hajduk Spalato.
CALCIOMERCATO - Alle ore 20 di oggi, lunedì 2 febbraio, si chiuderà la sessione invernale di calciomercato. Sono rimaste solo le ultime ore per completare tutti gli affari. La Lazio, dopo cinque acquisti, valuterà ogni situazione per un eventuale colpo finale, e intanto si prepara a dire addio a Vecino. La Roma ha trovato il suo esterno: è Bryan Zaragoza; la Juventus è a caccia di un centravanti (Icardi e Sorloth le ultime idee), così come il Milan invischiato nella questione Mateta. Il Napoli, dopo l'infortunio di Di Lorenzo, può chiudere per un terzino.