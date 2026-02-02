DIRETTA - Calciomercato Lazio, l'ultimo giorno: Noslin a rischio, ancora Frattesi

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 12:40 - Come riportato da Matteo Moretto su X, Vecino firmerà fino al 2027 con il Celta Vigo. Presto sarà ufficiale il suo addio alla Lazio. (QUI IL RETROSCENA)

AGGIORNAMENTO ORE 12:35 - In entrata la Lazio ci ha riprovato per Davide Frattesi dell'Inter con una nuova offerta, che però è stata rifiutata. A riportarlo è stato Gianluca Di Marzio.

AGGIORNAMENTO ORE 12:25 - Il Bologna torna a spingere per Noslin. Con la possibile cessione di Dominguez al Cagliari, il club rossoblù può chiedere di nuovo l'olandese alla Lazio.

AGGIORNAMENTO ORE 12:10 - Vecino lascia la Lazio: l'allenatore del Celta Vigo ha confermato il suo arrivo dopo la partita contro il Getafe: qui le sue parole.

AGGIORNAMENTO ORE 11:40 - Si apre una possibilità per Hjertø-Dahl. Il centrocampista norvegese ha rifiutato il Besiktas e per ora resta al Tromsø. Può diventare un'occasione a ridosso del gong finale.

CALCIOMERCATO LAZIO - Ultime ore del mercato di gennaio (chiuderà lunedì 2 febbraio alle 20). La Lazio si è già mossa in entrata con cinque acquisti (Ratkov, Taylor, Motta, Maldini e Pzryborek) e tre cessioni (Castellanos, Guendouzi e Mandas). La prossima uscita sarà quella di Vecino, che ha trovato l'accordo per trasferirsi subito al Celta Vigo, in Spagna. Salvo ribaltoni, non ci saranno altri addii: Nuno Tavares è destinato a restare (si era fatto avanti il Besiktas), così come Belahyane (richiesto dal Verona) e Noslin (ci hanno provato Monaco e Bologna).

Non ci sono grandi novità in entrata. L'ultimo tentativo concreto della Lazio è stato quello per Frattesi, in uscita dall'Inter. La società nerazzurra, però, ha rifiutato l'offerta arrivata da Formello. Nelle ore finali la società biancoceleste resterà vigile sul mercato, a caccia di una mezzala. Gli unici nomi in lista al momento sono quelli di Hjertø-Dahl del Tromsø e di Dzodic dell'Almeria.