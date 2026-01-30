Lazio, ancora un Cataldi di ghiaccio: 3-2 dal dischetto al 100'

La Lazio batte il Genoa in pieno recupero grazie a un rigore di Cataldi, dopo l'altalena di gol di Pedro, Taylor, Malinovskyi e Vitinha

Una vittoria al 100', la Lazio batte il Genoa con un rigore di Cataldi all'ultimo istante. In un Olimpico vuoto per la contestazione alla società, i biancocelesti vanno sopra 2-0 grazie a un rigore di Pedro e al primo gol capitolino di Taylor, poi il Genoa rimonta con Malinovskyi e Vitinha, ma il meglio deve ancora venire. In pieno recupero Cancellieri serve Ratkov in area, il serbo anticipa Bijlow e Ostigard para con il braccio largo. Il resto è il rewind di Lazio - Torino, minuto numero 100, Cataldi dal dischetto e gol.

SCELTE DI SARRI - Arriva e parte subito dal 1' Daniel Maldini. Il numero 27 guida l'attacco, che deve fare a meno di Zaccagni, fermato da un infortunio muscolare alla vigilia, con Isaksen che vince a destra il ballottaggio con Cancellieri e Pedro a sinistra. In porta Provedel, davanti a lui Marusic, Gila, Provstgaard e Pellegrini. Il centrocampo vede il rientro di Cataldi che si sistema tra Basic e Taylor: come a Lecce è il croato a fare la mezzala destra.

DEFICIT DI QUALITÀ - Su un errore in impostazione della Lazio, Gila in spaccata evita la fuga di Ellertsson verso Provedel. Su una ripartenza dei biancocelesti, Isaksen allarga per Taylor che perde l'inerzia dell'azione e il suo cross in mezzo all'area viene respinto di testa da Ostigard. Al quarto d'ora cross teso di Pellegrini in mezzo su cui non arriva nessuno, dalla parte opposta Isaksen la calcia ancora nel cuore dell'area, libera con un po' di patema la difesa del Genoa. Basic si infila alle spalle del centrocampo avversario, lancia Pedro che in corsa salta Marcandalli, ma il suo aggancio è impreciso e sfuma una grande opportunità potenziale. Frendrup infila per Vitinha, uscita alla disperata di Provedel che con il corpo evita il gol. Pedro in verticale per Pellegrini, Ostigard si rifugia in corner. Maldini punta e salta Malinovskyi, traversone per Marusic che di testa spedisce sopra la traversa. Pedro si incunea tra le maglie della difesa del Genoa, allarga per Maldini il cui tiro viene respinto in angolo da Bijlow. Sfonda ancora Pellegrini a sinistra, sulla palla arretrata Maldini arriva in caduta e non riesce a indirizzare verso la porta.

CATALDI GLACIALE - Al 52' cross di Isaksen deviato da Ostigard e parato da Martin: Zufferli viene richiamato al monitor da Camplone e, dopo una lunga revisione immotivata, vista l'evidenza del fatto, assegna il rigore. Dal dischetto Pedro spiazza Bijlow e porta in vantaggio la Lazio. Gran palla di Pedro per Pellegrini, che con tutto il campo aperto davanti, è frettoloso e di fatto cede il pallone a Bijlow. Al 63' Vazquez sbaglia l'intervento, Isaksen si invola in profondità, poi attende l'arrivo di Taylor, bravo a trovare l'angolino dalla parte opposta. Raddoppio della Lazio. Il minuto successivo Gila prima stoppa la conclusione di Colombo, poi viene colpito sul braccio largo da un tiro di Malinovskyi, poi ammonito per proteste: Zufferli viene richiamato da Camplone e anche in questo caso assegna il penalty. Sempre Malinovskyi trasforma dal dischetto. Ammonito Provedel in seguito a uno scontro con Vitinha. Negli ospiti dentro Messias per Martin. Isaksen si invola ancora in verticale, il suo assist costringe Maldini a un tocco di troppo e permette alla difesa avversaria di rientrare. Nell'azione successiva, Basic sfiora il palo con un tiro a giro. Tra i biancocelesti dentro Ratkov e Cancellieri per Maldini e Pedro. Ammoniton Pellegrini per fallo su Messias. Pareggio del Genoa con Vitinha, che è il più veloce ad arrivare sulla palla in area dopo il palo colpito da Malinovskyi direttamente dalla bandierina. Nel Genoa entrano Cornet ed Ekuban per Vitinha e Colombo. Nella Lazio Tavares e Dele-Bashiru per Pellegrini e Taylor. Ultimo giro di sostituzioni, tra i biancocelesti Noslin entra per Isaksen, negli ospiti Masini per Malinovskyi. Ammonito Norton-Cuffy per un fallo da dietro su Tavares. Dopo un rimpallo Cancellieri scappa sulla fascia a tira crossa addosso a Bijlow. Sul traversone successivo dello stesso Cancellieri Ratkov di testa anticipa Bijlow, ma il portiere viene salvato con la mano da Ostigard. Al 100' Cataldi è glaciale e batte Bijlow. Vince la Lazio.