Lazio, Isaksen a Dazn: "Siamo stati squadra. Speriamo che i tifosi..."
30.01.2026 23:20 di Simone Locusta
Gustav Isaksen ha vinto il premio di MVP nella vittoria per 3-2 contro il Genoa. Intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita, l'esterno danese ha commentato la gara e mandato un messaggio ai tifosi. Ecco di seguito le sue parole:
“Abbiamo dato tutto, siamo stati squadra. Vittoria bellissima, sono contentissimo. Mancano i tifosi ma speriamo siano qui alla prossima partita. Dobbiamo continuare così, è un momento difficile ma vogliamo arrivare più in alto, serve crescere. Ora abbiamo partite importanti, c’è anche la Coppa Italia”.
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.