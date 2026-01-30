Lazio, Isaksen a Dazn: "Siamo stati squadra. Speriamo che i tifosi..."

30.01.2026 23:20 di  Simone Locusta   vedi letture
Lazio, Isaksen a Dazn: "Siamo stati squadra. Speriamo che i tifosi..."

Gustav Isaksen ha vinto il premio di MVP nella vittoria per 3-2 contro il Genoa. Intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita, l'esterno danese ha commentato la gara e mandato un messaggio ai tifosi. Ecco di seguito le sue parole:

“Abbiamo dato tutto, siamo stati squadra. Vittoria bellissima, sono contentissimo. Mancano i tifosi ma speriamo siano qui alla prossima partita. Dobbiamo continuare così, è un momento difficile ma vogliamo arrivare più in alto, serve crescere. Ora abbiamo partite importanti, c’è anche la Coppa Italia”.

Simone Locusta
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.