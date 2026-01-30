MOVIOLA | Lazio - Genoa: Var protagonista, Zufferli amministra: l'analisi
Torna a vincere la Lazio che batte il Genoa per 3-2 in una gara ricca di emozioni all'Olimpico. A dirigere il match l'arbitro Zufferli ma protagonista indisucsso è senza dubbio il Var che richiama per tre volte il direttore di gara di Udine in occasone dei tre calci di rigore assegnati durante il match: prima quello per il fallo di mano in area di Martin per la Lazio, il secondo sempre per tocco di mano ma di Gila per il Genoa e quello allo scadere ancora per un tocco di mano di Ostigard in area biancoceleste.
Nessun errore da matita rossa per Zufferli che, anche nei momenti di nervosismo, riesce a mantenere il controllo del match.
Vediamo nel dettaglio tutti gli episodi controversi nella nostra moviola, molto più ricca nel secondo tempo, di Lazio-Genoa:
PRIMO TEMPO
23’ - Brutta entrata di Malinosvskyi su Pedro, Zufferli fischia solo fallo ma qui manca un giallo netto per il calciatore del Genoa.
SECODO TEMPO
51’ - Tocco di Mano di Martin in area. In prima battuta Zufferli fischia calcio d'angolo ma poi viene richiamato al Var. L'episodio è controverso perché il pallone sembra sbattere prima su Ostigard ma il braccio del numero 3 del Genoa è larghissimo e dopo tre minuti di revisione il direttore di gara assegna calcio di rigore per la Lazio.
56' - Pedro dal dischetto trasforma il calcio di rigore e porta in vantaggio la Lazio
62’ - Tutto regolare in occasione del gol del raddoppio di Taylor servito in modo ottimo da Isaksen.
64’ - Altro epidosio decisivo della gara. Malinosvskyi viene ammonito per proteste dopo un presunto tocco di mano in area di Gila. Successivamente Zufferli viene di nuovo richiamato al Var e questa volta la decisione del direttore di gara di assegnare il calcio di rigore per il genoa è nettamente più veloce.
67' - Malinosvskyi dal dischetto mette in rete il gol che riapre la gara.
67’ - Primo giallo anche in casa Lazio con Zufferli che punisce Provedel per una scaramuccia con Vitinha in occasione della rete segnata dal Genoa.
72’ - Altro giallo corretto estratto ai danni del Genoa: ammonito Ostigard per il fallo su Pedro.
73’ - Ammonizione pesante in casa Lazio con Pellegrini, diffidato, ammonito per il fallo su Messias.
74’ - Tutto regolare in occasione della rete del 2-2 di Vitinha.
92' - Ancora un giallo corretto in casa Genoa: ammonito Norton-Cuffy per il fallo su Nuno Tavares.
97' - Terza revisione al Var della sfida per presunto fallo di mano di Ostigard. Dopo aver rivisto l'azione Zufferli assegna il secondo calcio di rigore del match per la Lazio.
100' - Cataldi dal dischetto realizza la rete del 3-2 per la Lazio.
