Calciomercato Lazio | A centrocampo il sogno è Frattesi: la situazione

CALCIOMERCATO LAZIO - Il tempo scorre, manca sempre meno alla fine della sessione invernale di calciomercato e la Lazio non ha ancora concluso le operazioni in programma, sia in uscita che in entrata. La priorità resta la mezzala, chiesta a gran voce da Sarri già prima della partenza di Guendouzi. Dall'Ajax è arrivato Taylor ma, come spiegato anche dal mister, è il centrocampista che doveva completare il reparto insieme al francese, non il suo sostituto.

La Lazio è a lavoro, nelle ultime settimane ha monitorato diversi profili ma c'è un obiettivo che è rimasto volutamente nascosto, in letargo, nell'attesa che si aprisse uno spiraglio. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, è Davide Frattesi il sogno di una notte di fine mercato. Il primo nome a centrocampo è il suo, la società l'ha tenuto segreto da tempo e nelle ultime ore si è fatta avanti per (ri)portarlo nella Capitale.

La trattativa rimane complessa, il ds Fabiani spera che l'operazione possa concretizzarsi nelle ultime ore, un incastro last minute che sarebbe ideale per tutte le parti in causa. Ormai è chiaro come l'ex Sassuolo sia ai margini del progetto nerazzurro, lui stesso ha necessità di giocare titolare in un club che glielo consenta, soprattutto con il Mondiale all'orizzonte. La Lazio, in tal senso, può essere un'opzione più che valida, soprattutto con alla guida un allenatore in grado di valorizzare le mezzali come Sarri.

Il club biancoceleste ha formalizzato una prima offerta da circa 25 milioni di euro per Frattesi, ma l'Inter ha declinato. I nerazzurri sperano di guadagnare di più dalla cessione del classe '99, soprattutto perché anche Nottingham Forrest e Atletico Madrid hanno bussato alla porta di Appiano Gentile. La differenza di disponibilità economica tra la Lazio e le altre contendenti è sostanziale, difficile competere, ma i biancocelesti rimangono in attesa di scoprire se possono crearsi i margini per inserirsi e regalare con un'operazione last minute la mezzala di cui Sarri ha bisogno. La situazione resta da monitorare, seppur complicata.

