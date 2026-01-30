Lazio-Genoa, il segno X e quel dato che non ti aspetti: i precedenti
La squadra di Sarri si prepara ad affrontare il Genoa. Una partita che vede i numeri a favore della Lazio, come riportato sul sito ufficiale nel club nel giorno della partita: su 54 gare di Serie A in casa infatti, i biancocelesti hanno vinto 29 volte, l'ultima per 3-0 nell'ottobre 2024.
Completano il dato 16 pareggi (manca dall'1-1 del novembre 2008) e 9 sconfitte (la più recente risale allo 0-1 dell'agosto 2023) Sono inoltre 100 i gol capitolini, contro i 46 liguri.
Precedenti totali: 139 (54 vittorie Lazio, 36 pareggi, 49 vittorie Genoa)
Ultima vittoria Lazio: 0-3 (29.09.2025)
Ultima vittoria Genoa: 0-1 (27.08.2023)
Ultimo pareggio: 1-1 (03.01.2021)
Gol totali Lazio: 209
Gol totali Genoa: 190
Capocannoniere della sfida: Ciro Immobile 12 gol
Vittorie con più gol realizzati in A all'Olimpico: 5-0 Lazio (1930) - 2-4 Genoa (1959)