WOMEN | Serie A, Lazio - Como: quando e dove seguire il match
30.01.2026 11:30 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
La Lazio Women, dopo la vittoria contro la Fiorentina, sfiderà il Como. Il match si disputerà al Fersini, domenica 1° febbraio, e sarà valido per la prima giornata di ritorno del campionato.
L'appuntamento col calcio d'inizio è alle 12:30 e la sfida potrà essere seguite in diretta tv su Dazn oppure in streaming live e on demand accedendo alla piattaforma tramite app o sito.
