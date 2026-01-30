WOMEN | Serie A, Lazio - Como: quando e dove seguire il match

30.01.2026 11:30 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
WOMEN | Serie A, Lazio - Como: quando e dove seguire il match

La Lazio Women, dopo la vittoria contro la Fiorentina, sfiderà il Como. Il match si disputerà al Fersini, domenica 1° febbraio, e sarà valido per la prima giornata di ritorno del campionato. 

L'appuntamento col calcio d'inizio è alle 12:30 e la sfida potrà essere seguite in diretta tv su Dazn oppure in streaming live e on demand accedendo alla piattaforma tramite app o sito.

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE