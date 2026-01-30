WOMEN | Lazio, ennesima squalifica per Grassadonia: il motivo
La Lazio Women, dopo il ko nel derby di ritorno che ha sancito l'eliminazione dalla Coppa Italia, tornerà a concentrarsi sul campionato. Al Fersini arriva il Como, una gara importante per le biancocelesti che, attualmente quarte con 18 punti, possono tentare l'allungo sul secondo posto momentaneamente occupato dall'Inter con 21 punti. Tropo ampio il momento il divario con la Roma, capolista a quota 28.
Le biancocelesti saranno guidate in panchina dal vice di Grassadonia, il tecnico è stato squalificato dal giudice sportivo e dovrà saltare un turno per "avere, al 6° del secondo tempo della gara pronunciato un’espressione blasfema. Infrazione rilevata dai collaboratori della Procura Federale".
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.